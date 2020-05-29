Российские власти должны опубликовать сегодня официальные данные о смертности в стране за апрель

Ранее сообщалось, что в столице в прошлом месяце скончались на 20 процентов больше людей, чем в среднем за последние 10 лет.

Правительство рассчитывает получить подробные данные по смертности в апреле и ее причинам. Об этом ранее рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. При этом, по ее словам, в мае этот показатель будет выше из-за последствий эпидемии коронавируса.

Хотя данных о смертности по всей России пока нет, ранее была опубликована информация об умерших в апреле в Москве. Таких оказалось 11846, хотя средний показатель за последние десять лет за тот же месяц на превышает 10 тысяч. Ранее несколько зарубежных изданий, включая New York Times и Financial Times, написали, что число смертей от коронавируса в Москве и других российских городах может быть выше официальной статистики. Российские чиновники ответили на это резкой критикой – в частности, МИД назвал публикации «антироссийскими спекуляциями».

Интернет-издание «Медиазона» подсчитало, что общее число умерших с коронавирусом в Роcсии может превышать 5 тысяч человек. Выводы основаны на информации от региональных оперативных штабов и департамента здравоохранения Москвы. Накануне в столичном руководстве, как обращает внимание «Медиазона», объявили о смене методики подсчета.