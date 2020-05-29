Генпрокуратуре хотят разрешить блокировку интернет СМИ без суда

В случае, если ведомство найдет на этих ресурсах оправдание экстремизма, терроризма и других преступлений. Законопроект разработала комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России.



Упростить процедуру блокировки следовало еще раньше, поскольку в России многие интернет-ресурсы угрожают жизни людей, сказал «Эху» член комиссии и один из авторов документа, депутат от «Справедливой России» Алексей Чепа.

Члены комиссии консультировались с экспертами и единодушно пришли к выводу о необходимости принятия закона, добавил депутат Чепа.