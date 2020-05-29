Антитела к коронавирусу обнаружили у 14% жителей Москвы, которые прошли тестирование

У части из них идет формирование иммунитета, у части протекает болезнь, сказал мэр Москвы Сергей Собянин. Всего в России по данным федерального оперативного штаба, зарегистрировано почти 380 тысяч случаев заражения. В Москве, по официальной информации, более 170 тысяч заразившихся. Всего в стране скончались более 4 тысяч человек с коронавирусом.

