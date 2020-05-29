Московские коммунальщики готовятся к грозе и сильному ветру

Ухудшение погоды ожидается сегодня в столичном регионе. Порывы ветра могут достигать 20 м/с, говорили метеорологи. Городским службам дано указание активнее чистить решетки и ливневые стоки, проверить все системы, чтобы не допустить затопления улиц, передает агентство ТАСС. По прогнозу подмосковного управления МЧС, сильные дожди в столице ожидаются сегодня до 21 часа.