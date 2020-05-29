Московские коммунальщики готовятся к грозе и сильному ветру

Ухудшение погоды ожидается сегодня в столичном регионе. Порывы ветра могут достигать 20 м/с, говорили метеорологи. Городским службам дано указание активнее чистить решетки и ливневые стоки, проверить все системы, чтобы не допустить затопления улиц, передает агентство ТАСС. По прогнозу подмосковного управления МЧС, сильные дожди в столице ожидаются сегодня до 21 часа.
2020-05-29T05:04:00+03:00
2020-05-29T04:45:27+03:00
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05:04, 29 мая 2020
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