Протесты, которые вызвало тяжелое экономическое положение, вспыхнули в Тунисе

Сотни демонстрантов требовали от правительства предоставить им рабочие места. По официальным данным, уровень безработицы в Тунисе составляет чуть более 15%, передает агентство «Интерфакс». В этом месяце власти начали смягчать карантинные ограничения, которые вводили из-за коронавируса. Из-за кризиса, как ожидается, тунисская экономика сократится чуть более чем на 4%. Это самое резкое падение для страны за 60 лет.
2020-05-29T05:04:00+03:00
2020-05-29T04:44:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:04, 29 мая 2020
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