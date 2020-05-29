Протесты, которые вызвало тяжелое экономическое положение, вспыхнули в Тунисе

Сотни демонстрантов требовали от правительства предоставить им рабочие места. По официальным данным, уровень безработицы в Тунисе составляет чуть более 15%, передает агентство «Интерфакс». В этом месяце власти начали смягчать карантинные ограничения, которые вводили из-за коронавируса. Из-за кризиса, как ожидается, тунисская экономика сократится чуть более чем на 4%. Это самое резкое падение для страны за 60 лет.