Российские операторы спутникового интернета пожаловались на требования бесплатного доступа к социально значимым сайтам

В компаниях говорят, что из-за новых правил им грозит разорение. Если долю такого трафика не ограничить, им придется поднять и без того высокие цены на свои услуги, пишет газета «КоммерсантЪ». Число абонентов таких компаний не превышает 126 тыс., но их услуги востребованы в регионах, куда еще не дошел проводной интернет, к примеру, на Чукотке и в удаленных районах Сибири.
2020-05-29T06:17:00+03:00
2020-05-29T06:18:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:17, 29 мая 2020
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