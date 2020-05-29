Российские операторы спутникового интернета пожаловались на требования бесплатного доступа к социально значимым сайтам

В компаниях говорят, что из-за новых правил им грозит разорение. Если долю такого трафика не ограничить, им придется поднять и без того высокие цены на свои услуги, пишет газета «КоммерсантЪ». Число абонентов таких компаний не превышает 126 тыс., но их услуги востребованы в регионах, куда еще не дошел проводной интернет, к примеру, на Чукотке и в удаленных районах Сибири.