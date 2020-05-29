Правовую амнистию для нелегальных и полулегальных мигрантов могут объявить в России

Об этом агентству РИА Новости сказал источник в правоохранительных органах. Инициатива экспертов МВД должна решить проблему возможного обострения миграционной ситуации в стране. Из-за кризиса в связи с коронавирусом в числе социально уязвимых групп населения оказалось огромное число мигрантов, сказал собеседник агентства. Правовая амнистия предлагается для тех мигрантов, кто оказался на нелегальном или полулегальном положении, но при этом не совершил преступлений.