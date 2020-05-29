Новый совладелец будет у газеты «Ведомости»

По сведениям самого издания, партнером издателя газеты «Версия» Константина Зятькова в сделке выступит основатель агентства «ФедералПресс» Иван Еремин. Как сообщается на сайте «Ведомостей» все формальности будут улажены в ближайшие дни.

В марте нынешние владельцы газеты говорили, что предварительно договоренности о продаже достигнуты с Зятьковым и управляющим директором Arbat Capital Алексеем Голубовичем. После того, как разгорелся конфликт между журналистами и новым руководителей издания Андреем Шмаровым, Голубович сказал, что вышел из сделки.