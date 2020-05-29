В Австрии сегодня возобновляют работу гостиницы и объекты туризма

Проведение массовых мероприятий разрешается при условии, что в них участвуют не более 100 человек. Это четвертый этап отмены ограничений, которые были введены в марте для борьбы с коронавирусом. В Грузии сегодня должен заработать общественный транспорт. Он был остановлен еще в конце марта. Откроется в том числе метрополитен в Тбилиси. Ряд европейских стран планируют дальнейшее смягчение карантинных мер уже на следующей неделе.
2020-05-29T04:07:30+03:00
2020-05-29T04:07:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:07, 29 мая 2020
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