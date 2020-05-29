Число безработных в России из-за коронавируса может вырасти в 2-3 раза

При благоприятном прогнозе рост не превысит 7%. К концу года можно ожидать улучшения ситуации, говорится в докладе компании The Boston Consulting Group. При негативном сценарии, по мнению экспертов, сильнее всего могут пострадать торговля, строительство и недвижимость. Также под ударом оказались сельское хозяйство, телекоммуникации, нефтегазовая отрасль, металлургия, транспорт и финансовый сектор, передает агентство ТАСС. Авторы анализа считают, что вероятным сценарием станет базовый, который предполагает умеренный уровень сокращений. На днях президент Владимир Путин объявил, что официально в стране зарегистрированы почти 2 млн. безработных.