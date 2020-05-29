Полиция в Свердловской области проверяет на экстремизм одно из выступлений схиигумена Сергия

В прессе его называют также духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской. Сотрудников Центра по противодействию экстремизму МВД, как пишет сайт «МБХ.Медиа», заинтересовало видео, где священнослужитель критиковал решение закрыть храмы и выражал сомнение по поводу пандемии коронавируса. Ранее Екатеринбургская епархия отстранила схиигумена Сергия от проведения богослужений.
2020-05-29T04:06:28+03:00
2020-05-29T04:06:28+03:00
https://echo.msk.ru/news/2650931-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:06, 29 мая 2020
Загрузка комментариев...