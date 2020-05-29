Полиция в Свердловской области проверяет на экстремизм одно из выступлений схиигумена Сергия

В прессе его называют также духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской. Сотрудников Центра по противодействию экстремизму МВД, как пишет сайт «МБХ.Медиа», заинтересовало видео, где священнослужитель критиковал решение закрыть храмы и выражал сомнение по поводу пандемии коронавируса. Ранее Екатеринбургская епархия отстранила схиигумена Сергия от проведения богослужений.