Власти штата Миннесота задействовали американскую Национальную гвардию из-за беспорядков

Протесты вспыхнули после гибели темнокожего жителя штата, когда его задерживали полицейские. Джорджа Флойда подозревали в использовании поддельных чеков в одном из магазинов, он скончался после того, как один из полицейских надавил ему коленом на шею. Участники инцидента были уволены. В городах Миннеаполис и Сент-Пол в ответ на случившееся вспыхнули волнения.