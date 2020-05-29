Власти штата Миннесота задействовали американскую Национальную гвардию из-за беспорядков

Протесты вспыхнули после гибели темнокожего жителя штата, когда его задерживали полицейские. Джорджа Флойда подозревали в использовании поддельных чеков в одном из магазинов, он скончался после того, как один из полицейских надавил ему коленом на шею. Участники инцидента были уволены. В городах Миннеаполис и Сент-Пол в ответ на случившееся вспыхнули волнения.
2020-05-29T04:05:56+03:00
2020-05-29T04:05:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:05, 29 мая 2020
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