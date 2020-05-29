Союз журналистов России просит проверить обстоятельства задержания представителе прессы у здания ГУ МВД Москвы

Накануне там прошли одиночные пикеты в поддержку арестованного на 15 суток корреспондента «Новой газеты» Ильи Азара. Среди задержанных оказалось несколько журналистов, которые пришли выступить в защиту коллеги. Как сказали агентству ТАСС в руководстве Союза, одиночные пикеты в России не запрещены. В поддержку задержанных также выступили в ОБСЕ и Совете Европы. Акции в поддержку Азара прошли и в Санкт-Петербурге. Там также были задержанные.