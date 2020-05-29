В Москве скончался правозащитник Сергей Мохнаткин

По словам его родных, в последнее время он находился в реанимации из-за проблем с позвоночником. Мохнаткин дважды сидел в колонии, оба раза его приговорили по обвинению в нападении на полицейских на протестных акциях. Во время второго раза он жаловался на избиения сотрудниками тюремного ведомства, из-за чего он получил перелом позвоночника. Он вышел на свободу в 2018 году. Правозащитнику и участнику акций протеста оппозиции было 66 лет.
2020-05-29T04:04:47+03:00
2020-05-29T04:07:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:04, 29 мая 2020