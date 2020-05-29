Власти Московской области выдадут бесплатные маски малообеспеченным семьям и пенсионерам

До 20 июня одна семья получит двадцать штук защитных средств, неработающие пенсионеры по 6 штук на человека, передает агентство ТАСС со ссылкой на подмосковную администрацию. Накануне губернатор Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому с пятницы смягчаются некоторые ограничения. В частности, открываются для посещения подмосковные парки. Ограничений по времени прогулки не будет, но находиться на улице разрешается только в масках. Заработают многофункциональные центры.