Власти Московской области выдадут бесплатные маски малообеспеченным семьям и пенсионерам

До 20 июня одна семья получит двадцать штук защитных средств, неработающие пенсионеры по 6 штук на человека, передает агентство ТАСС со ссылкой на подмосковную администрацию. Накануне губернатор Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому с пятницы смягчаются некоторые ограничения. В частности, открываются для посещения подмосковные парки. Ограничений по времени прогулки не будет, но находиться на улице разрешается только в масках. Заработают многофункциональные центры.
2020-05-29T03:07:17+03:00
2020-05-29T03:07:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:07, 29 мая 2020
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