Инициатору установки мемориального знака «власовцам» в Праге прислали конверт с белым порошком

После этого в офис главы района Ржепорые Павла Новотны вызвали полицию и пожарных, пишет чешская пресса. После осмотра конверта и проверки его специальным рентген-аппаратом подозрительную посылку забрали химики пожарного отделения. Новотны недавно открыл в Ржепорые памятную доску в честь Русской освободительной армии, чьи бойцы поддержали Пражское восстание мая 1945 г. Новотны, а также мэр Праги Зденек Гржиб и староста района Прага-6 Ондржей Коларж находятся под охраной полиции. Пресса писала, что спецслужбы опасаются покушения на жизнь политиков со стороны сотрудников одной из российских силовых структур.