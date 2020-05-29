Инициатору установки мемориального знака «власовцам» в Праге прислали конверт с белым порошком

После этого в офис главы района Ржепорые Павла Новотны вызвали полицию и пожарных, пишет чешская пресса. После осмотра конверта и проверки его специальным рентген-аппаратом подозрительную посылку забрали химики пожарного отделения. Новотны недавно открыл в Ржепорые памятную доску в честь Русской освободительной армии, чьи бойцы поддержали Пражское восстание мая 1945 г. Новотны, а также мэр Праги Зденек Гржиб и староста района Прага-6 Ондржей Коларж находятся под охраной полиции. Пресса писала, что спецслужбы опасаются покушения на жизнь политиков со стороны сотрудников одной из российских силовых структур.
2020-05-29T03:06:42+03:00
2020-05-29T03:06:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:06, 29 мая 2020
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