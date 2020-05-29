Президент США Дональд Трамп пригрозил закрыть социальную сеть «Твиттер»

Он сказал, что обсудит этот вопрос со своими юристами, но намерен действовать в рамках закона. В то же время он не собирается пока удалять свою учетную запись в этой социальной сети. Твиттер, сказал Трамп, необходим ему для общения с американским народом. Поскольку президент США считает практически всю американскую прессу необъективной. Глава Белого дома подписал указ о регулировании деятельности социальных сетей в стране. Это произошло спустя несколько дней после того, как его публикацию в твиттере администрация социальной сети пометила как сомнительную и требующую подтверждения.
2020-05-29T03:06:04+03:00
2020-05-29T03:06:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:06, 29 мая 2020
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