Президент США Дональд Трамп пригрозил закрыть социальную сеть «Твиттер»

Он сказал, что обсудит этот вопрос со своими юристами, но намерен действовать в рамках закона. В то же время он не собирается пока удалять свою учетную запись в этой социальной сети. Твиттер, сказал Трамп, необходим ему для общения с американским народом. Поскольку президент США считает практически всю американскую прессу необъективной. Глава Белого дома подписал указ о регулировании деятельности социальных сетей в стране. Это произошло спустя несколько дней после того, как его публикацию в твиттере администрация социальной сети пометила как сомнительную и требующую подтверждения.