Несколько человек были задержаны накануне в Москве на одиночных пикетах в поддержку журналиста Ильи Азара

В четверг Тверской суд города приговорил его к 15 суткам ареста за одиночный пикет в поддержку основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. После решения суда к зданию главного управления МВД по столицы пришли коллеги Азара. Среди задержанных оказались журналисты «Эха» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев, главный редактор интернет-издания «Медиазона» Сергей Смирнов. Позже большинство задержанных отпустили. В полиции сказали, что на них составили протоколы о нарушении порядка пикетирования и требований режима ограничений. Судебные слушания ожидаются в следующем месяце.
2020-05-29T03:05:27+03:00
2020-05-29T03:05:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:05, 29 мая 2020
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