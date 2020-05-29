Несколько человек были задержаны накануне в Москве на одиночных пикетах в поддержку журналиста Ильи Азара

В четверг Тверской суд города приговорил его к 15 суткам ареста за одиночный пикет в поддержку основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. После решения суда к зданию главного управления МВД по столицы пришли коллеги Азара. Среди задержанных оказались журналисты «Эха» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев, главный редактор интернет-издания «Медиазона» Сергей Смирнов. Позже большинство задержанных отпустили. В полиции сказали, что на них составили протоколы о нарушении порядка пикетирования и требований режима ограничений. Судебные слушания ожидаются в следующем месяце.