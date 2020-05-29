Голосование по поправкам в Конституцию может продлиться несколько дней

Это следует из рекомендаций Роспотребнадзора, которые накануне утвердили на закрытом совещании Центризбиркома с региональными комиссиями, пишет газета «КоммерсантЪ». Растянуть процедуру по времени решено для того, чтобы избежать массового скопления людей на участках. Такую возможность подтвердили изданию информированные источники в администрации президента и в мэрии Москвы. Комиссиям рекомендовано организовывать участки на свежем воздухе и каждый час проводить десятиминутную санитарную обработку поверхностей. Дата голосования официально пока не назначено. По сведениям прессы, оно может пройти не раньше начала июля.