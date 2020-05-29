Роспотребнадзор разрешил проведение матчей чемпионата России по футболу в присутствии зрителей

При условии, что болельщиков на трибунах будет не больше 10% от общей вместимости стадиона. Ранее исполком Российского футбольного союза решил возобновить турнир с 21 июня. Он был прерван в середине марта из-за пандемии коронавируса. Между тем сразу в нескольких клубах Премьер-лиги зафиксированы случаи заражения игроков коронавирусом.

