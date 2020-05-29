Показания некоторых подсудимых по делу «Сети», согласно данным экспертизы, дословно повторяют друг друга

Выводы лингвистов накануне зачитал судья 2-го Западного окружного военного суда Роман Муранов на процессе в Санкт-Петербурге. Здесь рассматривают дело Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова, которых обвиняют в участии в организации, которая признана в России террористической и запрещена. Ранее в Пензе суд приговорил семерых обвиняемых к срокам от 6 до 18 лет лишения свободы.