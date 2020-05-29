Взрыв газа произошел в жилом доме в городе Амурске Хабаровского края

Вслед за этим загорелась одна из квартир. По данным экстренных служб, как минимум один человек пострадал. Спасателям уже удалось справиться с огнем. Пострадавшая квартира выгорела полностью, но несущие конструкции не повреждены, рассказали в местном управлении МЧС агентству ТАСС. Из подъезда были эвакуированы восемь человек. О причинах взрыва не сообщается.