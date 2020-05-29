Взрыв газа произошел в жилом доме в городе Амурске Хабаровского края

Вслед за этим загорелась одна из квартир. По данным экстренных служб, как минимум один человек пострадал. Спасателям уже удалось справиться с огнем. Пострадавшая квартира выгорела полностью, но несущие конструкции не повреждены, рассказали в местном управлении МЧС агентству ТАСС. Из подъезда были эвакуированы восемь человек. О причинах взрыва не сообщается.
2020-05-29T02:07:18+03:00
2020-05-29T02:07:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:07, 29 мая 2020
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