У газеты «Ведомости» сменится покупатель

Ее совладельцем вместе с издателем газеты «Версия» Константином Зятьковым станет основатель агентства «ФедералПресс» Иван Еремин, сообщается на сайте «Ведомостей». Сделка по продаже будет закрыта в ближайшие дни, говорят знакомые с деталями покупки люди. В марте нынешние владельцы газеты говорили, что предварительно договоренности о продаже достигнуты с Зятьковым и управляющим директором Arbat Capital Алексеем Голубовичем. После того, как разгорелся конфликт между журналистами и новым руководителей издания Андреем Шмаровым, Голубович сказал, что вышел из сделки.