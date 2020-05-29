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02:06, 29 мая 2020

Члены президентского совета по правам человека назвали незаконным задержание участников одиночных пикетов в Москве

Авторы обращения на сайте Совета выразили протест и возмущение в связи с действиями полиции. Накануне у здания ГУ МВД на Петровке были задержаны около десятка человек, в том числе несколько журналистов. Они проводили одиночные пикеты в поддержку журналиста и муниципального депутата Ильи Азара. Тверской суд Москвы приговорил его к 15 суткам ареста за одиночный пикет в поддержку арестованного основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. На задержанных накануне полицейские составили протоколы о нарушении правил проведения пикета и нарушении режима ограничений.



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