Общее число умерших с коронавирусом в Роcсии может превышать 5 тысяч человек, пишет интернет-издание «Медиазона»

Такие выводы оно основывает на информации от региональных оперативных штабов и департамента здравоохранения Москвы. Накануне в столичном руководстве, как обращает внимание «Медиазона», объявили о смене методики подсчета, из-за чего число смертей пациентов с коронавирусом за апрель выросло на 922 человека. Кроме того, вечером оперативный штаб столицы сообщил о том, что за сутки скончались 76 человек. До этого в четверг утром оперативный штаб сообщал, что число смертей по России чуть более 4 тысяч.