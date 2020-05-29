Бостонский марафон отменен впервые за историю этого мероприятия

Сначала организаторы перенесли его из-за коронавируса на 14 сентября. Однако теперь они решили отказаться от планов, чтобы не подвергать риску здоровье участников, волонтеров и зрителей. Каждый желающий сможет принять участие в марафоне виртуально. Ему надо будет предоставить подтверждение, что он самостоятельно пробежал дистанцию. Бостонский марафон проводится уже более ста лет. В 2013 году у финишной черты произошел теракт. Тогда погибли 3 человека, почти триста получили ранения.