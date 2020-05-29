Министерство обороны России начало подготовку к параду Победы

Первая репетиция состоится 8 июня в Подмосковье. А первая тренировка в городе – 17 июня, сказал главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков. В интервью газете «Красная звезда» он заверил, что репетиции будут проходить под контролем военных медиков. Военнослужащие будут тренироваться в масках и перчатках. Все участники пройдут тестирование на коронавирус. Сам парад Победы запланирован на 24 июня.