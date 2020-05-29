Президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании деятельности социальных сетей

Такие ресурсы, в том числе «Твиттер», считает глава Белого дома, имели беспрецедентную защиту от ответственности. Теперь сервисы, которые будут замечены в использовании цензуры или политических действиях, лишатся защиты от ответственности, добавил Трамп. Указ был принят после того, как «Твиттер» пометил одну из публикаций президента США как сомнительную и требующую проверки.