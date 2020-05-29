Пожар произошел накануне поздно вечером на железнодорожной станции «Выхино» в Москве

Огонь вспыхнул в двух помещениях билетных касс, рассказал агентству «Москва «источник в экстренных службах. Горела мебель и оргтехника. Площадь возгорания составила около 15 кв. м. Около полуночи спасатели справились с огнем. Сообщается, что никто не пострадал.