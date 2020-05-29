Одного из задержанных на одиночных пикетах в поддержку журналиста Ильи Азара оставляют на ночь в полиции

Остальных, по сведениям сайта МБХ Медиа, уже отпустили. Всего у здания московского главка полиции были задержаны около десятка человек, в том числе несколько журналистов, которые пришли поддержать коллегу. Среди них – журналисты «Эха» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев. В отношении задержанных составили протоколы о нарушении порядка проведения акций и нарушении требований режима ограничений. В Санкт-Петербурге полиция также задержала нескольких участников одиночных пикетов в поддержку Азара. Корреспондент «Новой газеты» и муниципальный депутат накануне был приговорен Тверским судом Москвы к 15 суткам ареста за одиночный пикет в поддержку основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.
2020-05-29T01:05:07+03:00
2020-05-29T01:05:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:05, 29 мая 2020
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