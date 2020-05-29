На 67-м году жизни скончался правозащитник и активист Сергей Мохнаткин

Он находился в реанимации московской больницы. Как пишет сайт «МБХ.Медиа», с ноября прошлого года из-за множественных переломов позвоночника Мохнаткин потерял возможность ходить. Травмы он получил несколько лет назад после ряда избиений сотрудниками тюремного ведомства. Необходимую медицинскую помощь в колонии ему не оказывали. В 2014 году Сергея Мохнаткина признали виновным в нападении на полицейского во время акции на Триумфальной площади. Суд приговорил его к четырем годам колонии. Летом 2016 ему добавили 11 месяцев заключения по обвинению в оскорблении начальника отряда. В 2018 он не смог выйти на свободу из-за нового дела, о «дезорганизации деятельности» колонии. В итоге Мохнаткин был освобожден только в конце 2018-го.