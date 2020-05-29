Активист и правозащитник Сергей Мохнаткин скончался в Москве на 67 году жизни

Он находился в реанимации больницы № 67. Об этом сообщила интернет-изданию «МБХ медиа» его жена Анна Кречетова. По ее словам, с ноября прошлого года вследствие множественных переломов позвоночника Сергей потерял возможность ходить. В феврале этого года ему сделали три операции, после чего его состояние осталось стабильно тяжелым. Врачи сообщили о развитии септического заражения в костных тканях. Кречетова подчеркнула, что ранее Мохнаткину несколько раз отказывали в госпитализации, что и стало причиной ухудшения состояния его здоровья.

Мохнаткин известен как руководитель тверским отделения движения «За права человека» и как участник протестных акций. Его дважды судили по статье о нападении на представителя власти — в 2010 и 2014 годах. Он не раз жаловался на избиения и пытки во время нахождения под стражей.