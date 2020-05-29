Более двадцати человек задержаны на акциях в поддержку арестованного журналиста Ильи Азара

Они проходили в Москве и Санкт-Петербурге.

В Москве одиночные пикеты прошли у здания МВД на Петровке, а в Санкт-Петербурге — у станции метро «Гостиный двор». Еще днём у участников акции были плакаты «здесь стоял Илья Азар. Верните» или например «одиночный пикет – не преступление», а к вечеру в столице на акцию вышли активисты движения «Гражданское общество» с лозунгом «корона не навечно».

Людей задерживали почти сразу. Полицейские увозили их в отделения, как правило, даже не спрашивая документов. Среди задержанных были главный редактор интернет-издания «Медиазона» Сергей Смирнов, ведущие радио «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев, писательница Алиса Ганиева и другие.

Участникам пикетов выписали по два протокола – за несоблюдение режима изоляции и за нарушение правил проведения уличных акций. Также главному редактору сетевого издания «Такие дела» Анастасии Лотарёвой теперь грозит до тридцати суток ареста или штраф в триста тысяч рублей по статье о повторном нарушении правил проведения митинга.



Как передает портал «ОВД-Инфо», пять человек до сих пор остаются в полиции. Одного из них, Алексея Ильченко, решили оставить в отделе до суда.