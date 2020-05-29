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00:03, 29 мая 2020

Самолет, который связывают с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, вновь летал в Москву

Он вылетел из Грозного около 7 вечера, приземлился в аэропорту Внуково, а уже к 10 часам вернулся обратно. Об этом сообщает интернет-издание «МБХ медиа» со ссылкой на данные сервиса Flightaware. При этом визит Кадырова в Москву, как и в случае прошлого перелета этого борта в столицу, не анонсировался.

21 мая ряд СМИ со ссылкой на источники сообщал, что у Кадырова заподозрили коронавирус. В тот же день предположительно принадлежащий ему самолет улетел в Москву. В окружении чеченского лидера его болезнь не подтверждали. Сам Кадыров появился на публике только спустя пять дней — 26 мая он участвовал в заседании республиканского оперативного штаба. «Новая газета» обратила внимание, что на его правой руке был медицинский катетер.



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