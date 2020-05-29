В Москве умерли еще 76 человек с коронавирусом

Таким образом, число погибших с диагнозом COVID-19 достигло 2330. Об этом сообщает столичный оперативный штаб.

По данным на утро четверга в столице за сутки зарегистрировали свыше 2 200 новых случаев заражения. С начала эпидемии в городе заболели почти 173,5 тысяч человек, выздоровели более 71 тысячи пациентов.

Департамент здравоохранения Москвы приводит показатели смертности в столице за апрель в несколько раз ниже, чем в зарубежных мегаполисах. Так, по оценке ведомства, в Москве летальность от всех случаев, связанных с коронавирусом, составила 2,8%, а в Лондоне 23%.

Достоверность этих расчетов вызывает недоумение и недоверие. Об этом «Эху Москвы» рассказал директор института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский. В указанных показателях, скорее всего, допущена неточность, ответственность за это лежит на тех, кто считает и публикует эти данные, добавил Анатолий Вишневский.