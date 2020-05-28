Более сорока жителей московского района Богородское подали иск об отмене общественных обсуждений по реновации – мундеп

Более сорока жителей московского района Богородское подали коллективный иск об отмене общественных обсуждений по реновации. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» муниципальный депутат района Иван Халезев.

«Сегодня жители района Богородское, более 40 человек пришли на почту, чтобы подать иск об отмене общественных обсуждений по реновации. Мы считаем, что это грубое нарушение прав многих жителей нашего района, которые не могут принять участие в, так называемых, обсуждениях на платформе «Активный гражданин». Мы уверены, что по проекту реновации обязаны проводить полноценные публичные слушания после окончания эпидемии», — сказал он.

И.Халезев пояснил, что предлагаемый проект реновации нарушает ряд норм и неудобен жителям района.

«Во-первых, нарушено обещание мэра Москвы Сергея Собянина строить дома по реновации не выше 14 этажей. По факту нам предлагаются дома высотностью 17-26 этажей. Плотность кварталов, подвергающихся реновации, увеличивается в два-три раза. Вырубаются тысячи и, возможно, десятки тысяч взрослых деревьев. Дороги прокладываются через скверы, тихие улицы предлагается превратить в широкополосные магистрали под окнами домов. Сносятся существующие социальные объекты: детские сады, школа. Количество социальных объектов, которые строят взамен, явно недостаточно», — заключил он.

Муниципальный депутат добавил, что заявители иска не питают иллюзий по поводу успешного рассмотрения иска, однако надеются на общественный резонанс.