Москвичи смогут узнавать расписание прогулок для своего дома на портале mos.ru и в мобильном приложении «Моя Москва»

В ближайшее время график появится и в сервисе «Яндекс.Карты». Кроме того, информацию разместят на информационных стендах в подъездах. Об этом сообщается на сайте мэра. Прогулки и занятия спортом в ограниченном режиме с 1 июня будут разрешены всем жителям, в том числе старше 65 лет, за исключением больных коронавирусом и ОРВИ, а также проживающих с ними.

С понедельника будут открыты городские парки и зеленые зоны. Для жителей каждого дома установлен отдельный график. Заниматься спортом можно будет ежедневно до 9 утра, а гулять до 9 вечера, но не более трех раз в неделю. При находиться на улице надо в маске или респираторе.