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23:05, 28 мая 2020

У газеты «Ведомости» сменился один из покупателей

У газеты «Ведомости» сменился один из покупателей. В сделку вошел основатель «ФедералПресс» Иван Еремин. Об этом сообщает издание со ссылкой на источники. Покупателем 100% акций издателя газеты стало акционерное общество «Саппорт». Эту компанию контролируют Еремин и издатель газеты «Версия» Константин Зятьков. Один из бывших совладельцев «Ведомостей» Владимир Воронов подтвердил, что сделка фактически закрыта, осталась «пара технических моментов».

В марте появилась информация, что нынешние владельцы газеты договорились о ее продаже Зятькову и управляющему директору Arbat Capital Алексею Голубовичу. Позже стало известно, что Голубович намерен выйти из сделки на фоне конфликта редакции с и. о. главного редактора Андреем Шмаровым, который был назначен после объявления о предстоящей продаже издания.



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