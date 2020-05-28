В отделении полиции в Москве остаются несколько человек, задержанных вечером на Петровке,38

У них пытаются брать объяснения без защитника, сообщает адвокат проекта ОВД-Инфо Василий Кушнир. Задержанных там ранее журналистов отпустили. Они проводили одиночные пикеты в поддержку коллеги Ильи Азара.

Всем вменяют одинаковые административные статьи: нарушение правил проведения публичных акций и нарушение режима изоляции. В числе первых задержанных у здания МВД оказалась журналист «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр. Помимо москвичей в одиночные пикеты начали вставать петербуржцы, которых также задерживала полиция.