Правозащитник и активист Сергей Мохнаткин скончался на 67-м году жизни

Об этом в фейсбуке написал член Правозащитного совета Санкт-Петербурга Григорий Михнов-Вайтенко. В конце прошлого года Сергей Мохнаткин был госпитализирован в больницу в тяжёлом состоянии. У него начались осложнения после травмы, полученной во время пребывания в исправительной колонии. Как передает «Радио Свобода», сотрудники тюремного ведомства сломали ему позвоночник. По словам его близких, добиться госпитализации удалось только с помощью правозащитников.