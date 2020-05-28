Правозащитник и активист Сергей Мохнаткин скончался на 67-м году жизни

Об этом в фейсбуке написал член Правозащитного совета Санкт-Петербурга Григорий Михнов-Вайтенко. В конце прошлого года Сергей Мохнаткин был госпитализирован в больницу в тяжёлом состоянии. У него начались осложнения после травмы, полученной во время пребывания в исправительной колонии. Как передает «Радио Свобода», сотрудники тюремного ведомства сломали ему позвоночник. По словам его близких, добиться госпитализации удалось только с помощью правозащитников.
2020-05-28T22:55:30+03:00
2020-05-28T23:04:59+03:00
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22:55, 28 мая 2020