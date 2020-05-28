В Москве скончались еще 76 человек с коронавирусом

Об этом сообщили в четверг в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. «В Москве скончались 76 пациентов, у которых был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — проинформировали в штабе. Всего в столице умерли 2 330 человек, у которых было подтверждено заражение коронавирусом.