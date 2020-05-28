Полиция в Петербурге задержала девять человек за проведение одиночных пикетов – корреспондент

Полиция в Петербурге задержала девять человек за проведение одиночных пикетов. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» корреспондент «Эха Москвы» в Санкт-Петербурге Арсений Веснин.

«Я вышел в одиночный пикет в центре Петербурга к Гостиному двору примерно в пять часов вечера с плакатом «Пикет – это не преступление», в связи с тем, что моих московских коллег задержали. Спустя 10 минут подошли полицейские и сказали, что я не имею права находиться с одиночным пикетом в центре города. Где-то через час на Гостиный двор приехали местные представители либертарианской партии, представители молодежного движения «Весна», они стали становиться с пикетами, через некоторое время их стали задерживать. Получили приказ задерживать буквально через 10 секунд после того, как человек разворачивал плакат, в итоге в полицейской машине оказались 9 человек», — сказал он.

По словам корреспондента, вместе с пикетчиками задержали прохожего, который пытался отстоять интересы задерживаемых. Ему предъявили оскорбление полицейского, которого он назвал «позорищем».

Ранее 28 мая в Москве были задержаны восемь журналистов за участие в одиночном пикете в поддержку муниципального депутата и журналиста Ильи Азара. Помимо журналистов «Эха Москвы» Татьяны Фельгенгауэр и Александра Плющева, у здания ГУ МВД РФ на Петровке задержали главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова, главного редактора портала «Такие дела» Анастасию Лотареву, писательницу Алису Ганиеву, фотожурналистку Викторию Ивлеву, ведущего «Дождя» Михаила Фишмана и журналиста RT Илью Васюнина. Журналистов «Эха Москвы», главреда «Медиазоны» и главреда портала «Такие дела» уже отпустили из отделения полиции. На всех участников составлен протокол за нарушение режима самоизоляции и нарушение порядка проведения публичных акций.

Мундепутата и журналиста Илью Азара арестовали на 15 суток за одиночный пикет в поддержку арестованного создателя Telegram-канала «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.