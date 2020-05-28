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22:34, 28 мая 2020

Сделка по продаже газеты «Ведомости», возможно, будет закрыта в ближайшие дни

Об этом сообщили изданию три источника. По их словам, покупателем 100% акций издателя газеты акционерного общества «Бизнес News Media» стало акционерное общество «Саппорт». Эту компанию курирует основатель «Федерал Пресс» Иван Еремин и издатель газеты «Версия» Константин Зятьков. Ранее акциями «Бизнес News Media» владела компания «Аркан Инвестмент» Демьяна Кудрявцева, Владимира Воронова и Мартина Помпадура. В марте они объявили, что предварительно договорились о продаже «Ведомостей» Зятькову и директору Arbat Capital Алексею Голубовичу. Последний позже из сделки вышел, а Зятьков нашел нового партнера.



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