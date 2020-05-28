Из ОВД «Тверское» в Москве отпустили всех журналистов, задержанных в ходе одиночных пикетов в поддержку Ильи Азара

Из отделения «Тверское» в Москве отпустили всех журналистов, задержанных днем в ходе одиночных пикетов в поддержку коллеги Ильи Азара. На них составили протоколы о нарушении правил проведения акций и режима изоляции. Отпустили в том числе и главного редактора издания «Такие Дела» Анастасию Лотареву. Ранее сообщалось, что ее могут оставить в отделении на ночь за повторное нарушение порядка проведения акций. Между тем, в ОВД остаются еще несколько человек, которые были задержаны уже вечером.
2020-05-28T22:33:40+03:00
2020-05-28T22:33:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:33, 28 мая 2020
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