Людям старше 65 лет со следующей неделе можно выходить из домов в Петербурге

Губернатор Александр Беглов смягчил ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса.

Маски и перчатки на улицах Петербурга со следующей недели можно не носить. Они нужны только в магазинах, транспорте и на кладбищах. Открываются нотариальные конторы. В государственных детсадах увеличат количество дежурных групп. Восстановят действие льготных и бесплатных проездных билетов для всех категорий обучающихся, пенсионеров, а также мужчин и женщин, достигших 60 и 55 лет соответственно. До 14 июня продолжается электронное дистанционное обучение в учреждениях среднего профессионального, дополнительного образования, а также по программам профессионального обучения. Для практической подготовки студентов-медиков в образовательных, научных и медицинских организациях сохраняется очный режим. Также до 14 июня запрещены дополнительные образовательные программы. Кроме того, Смольный вводят дополнительные послабления для предпринимателей.

Новые правила в Петербурге будут действовать первые две недели июня.