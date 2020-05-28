В президентском Совете по правам человека потребовали немедленно освободить всех задержанных журналистов

Действия полиции в заявлении называются незаконными и возмутительными. В числе подписавшихся – журналист Николай Сванидзе, глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев и председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Сегодняшнее задержание произошло не в результате журналистской деятельности, поэтому участники пикетов были изначально менее защищены, — сказал «Эху Москвы» Соловьев.

Ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир и комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович также потребовали освободить задержанных. Они отметили, что COVID-19 не должен использоваться как предлог для подавления свободы выражения мнений.