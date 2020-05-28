В Москве и Санкт-Петербурге задерживают участников акции солидарности с арестованным журналистом Ильёй Азаром

В общей сложности в отделения отвезли около двадцати человек.

В обоих городах люди сегодня выходили с плакатами на пикеты. Несмотря на то, что они стояли строго по одному и на них были маски и перчатки, полицейские уводили их почти мгновенно, как правило, даже не спрашивая документов.

В Москве акция проходила у здания управления МВД на улице Петровке. Всего сейчас известно про одиннадцать задержанных. В течение последнего часа оттуда увезли троих активистов движения «Гражданское общество». До этого на пикет выходили главный редактор интернет-издания «Медиазона» Сергей Смирнов, ведущие радио «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев, писательница Алиса Ганиева и еще четверо журналистов. На плакатах у них было написано «одиночный пикет – не преступление» и «здесь стоял Илья Азар. Верните». Спустя несколько часов, некоторых задержанных отпустили. Им выписали протоколы о нарушении правил проведения уличных акций и о несоблюдении режима изоляции.

В Санкт-Петербурге такой же одиночный пикет проходил у Гостиного двора. По данным «Медиазоны», всего там задержали восьмерых человек.

Участники акции сегодня выступали против решения Тверского районного суда Москвы об аресте на пятнадцать суток журналиста Ильи Азара. Его наказали за участие в одиночном пикете в поддержку арестованного ранее основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.

Тем временем телеграмм-канал «Протестный МГУ» написал ,что из отделения уже вышла задержанная в Москве главный редактор интернет-издания «Такие дела» Анастасия Лотарёва. В публикации указано, что ей грозит до тридцати суток ареста или штраф в 300 000 рублей.