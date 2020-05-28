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Эксклюзив Эха 22:00, 28 мая 2020

Сотрудники полиции не представились и не объяснили мотивов задержания журналистки «Эхо Москвы» Фельгенгауэр

Сотрудники полиции не представились и не объяснили мотивов задержания журналистки «Эхо Москвы» Татьяны Фельгенгауэр в ходе одиночного пикета у МВД на Петровке. Об этом сама журналистка сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Около трех секунд удалось простоять с плакатом «Одиночный пикет – это не преступление», после чего двое сотрудников полиции меня вежливо, но не представляясь, отвели в автозак, забрали плакат. Через какое-то время к нам присоединился Александр Плющев, которого тоже задержали. Когда меня задерживали, мне толком не разъяснили, почему меня задержали. У меня две статьи 20.2 часть 5 КоАП то, что касается одиночного пикета, и еще административку по нарушению режима самоизоляции. Так что теперь меня ждут два суда 17 июня и 26 июня», — сказала она.
28 мая были задержаны восемь журналистов за участие в одиночном пикете у здания ГУ МВД РФ на Петровке в поддержку муниципального депутата и журналиста Ильи Азара. Помимо журналистов «Эха Москвы» Татьяны Фельгенгауэр и Александра Плющева, задержали главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова, главного редактора портала «Такие дела» Анастасию Лотареву, писательницу Алису Ганиеву, фотожурналистку Викторию Ивлеву, ведущего «Дождя» Михаила Фишмана и журналиста RT Илью Васюнина. Журналистов «Эха Москвы», главреда «Медиазоны» и главреда портала «Такие дела» уже отпустили из отделения полиции. На всех участников составлен протокол за нарушение режима самоизоляции и нарушение порядка проведения публичных акций.

Мундепутата и журналиста Илью Азара арестовали на 15 суток за одиночный пикет в поддержку арестованного создателя Telegram-канала «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.



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