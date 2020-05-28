Германия обвинила российскую военную разведку в причастности к хакерской атаке на Бундестаг в 2015 году

По данным немецких властей, в ней принимал участие сотрудник главного разведуправления Дмитрий Бадин. Он в составе группы ART28 на несколько дней нарушил работу IT-систем Бундестага. Ранее Генпрокуратура ФРГ объявила Бадина в уголовный розыск. МИД Германии предупредил российского посла Сергея Нечаева о киберсанкциях, которые Евросоюз может ввести против ответственных за нападение.