Власти Подмосковья планируют открыть парки

Постановление об этом выйдет сегодня вечером, — сообщил губернатор Андрей Воробьев. Он отметил, что в парках обязательно нужно будет находиться в масках. Также он сказал, что спортивные и детские площадки пока останутся закрытыми. Кроме того, он считает преждевременным и опасным открывать кафе, рестораны и торговые центры.