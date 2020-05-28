Власти Подмосковья планируют открыть парки

Постановление об этом выйдет сегодня вечером, — сообщил губернатор Андрей Воробьев. Он отметил, что в парках обязательно нужно будет находиться в масках. Также он сказал, что спортивные и детские площадки пока останутся закрытыми. Кроме того, он считает преждевременным и опасным открывать кафе, рестораны и торговые центры.
2020-05-28T21:34:10+03:00
2020-05-28T21:34:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:34, 28 мая 2020
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